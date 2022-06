251 milhões de euros: Nikola Jokic vai assinar maior contrato da história da NBA

O sérvio Nikola Jokic chegou a acordo com os Denver Nuggets para a renovação contratual por mais cinco temporadas, preparando-se para assinar aquele que passará a ser o maior contrato da história da NBA. Segundo o jornalista Shams Charania, do 'The Athletic', o sérvio de 27 anos vai auferir 264 milhões de dólares (251M€) nesses cinco anos, aos quais ainda junta os 31M€ que auferirá na temporada que aí vem.MVP da fase regular das duas últimas temporadas, Jokic superará largamente aquele que é de momento o mais valioso contrato da história, na posse de Giannis Antetokounmpo, com os 217 milhões de euros do vínculo que tem com os Milwaukee Bucks. Neste particular seguem-se na lista Steph Curry (205M€ com os Golden State Warriors) e ainda Luka Doncic (205M€ com os Dallas Mavericks).