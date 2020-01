A lenda de Vince Carter continua: é o primeiro a jogar em quatro décadas diferentes

Vince Carter tornou-se no primeiro jogador da história da NBA a atuar em quatro décadas diferentes. Na vitória dos Atlanta Hawks sobre os Indiana Pacers, o veterano jogador, de 42 anos, fez mais história.





Natural da Florida, Vince Carter entrou para a NBA em 1998, ano em que o lendário Michael Jordan venceu o seu último título pelos Chicago Bulls.A cumprir a sua segunda época pela equipa de Atlanta, o extremo tem colegas de equipas que ainda não eram nascidos quando Carter entrou para a NBA. São os casos de Bruno Fernando, Trae Young, Kevin Huerter e Cam Reddish."Estou grato por ainda aqui estar e de competir a este nível", disse o jogador que já atuou ao lado de Olajuwon, antiga estrela dos Rockets e atualmente... com 56 anos.Vince Carter começou a carreira ao serviço dos Toronto Raptors e notabilizou-se pelos seus afundanços espetaculares. Apesar de nunca ter conquistado nenhum campeonato, venceu o prémio de rookie do ano (1999), participou oito vezes no all-star e venceu o ouro olímpico em Sydney (2000).Vince Carter já tinha feito história ao tornar-se no primeiro atleta a cumprir 22 temporadas na NBA.Vince Carter entrou para a NBA em 1998, um ano em que o mundo era muito diferente daquele que conhecemos agora. Veja alguns exemplos:- O Titatic dominava os óscares- O google acabava de ser criado- Portugal organizava a expo'98- Ano da morte de Frank Sinatra- Lançamento do Windows 98- José Saramago vence o Nobel da Literatura- França vence o seu primeiro Mundial de futebol