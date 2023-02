A particular dieta de Anthony Edwards: «Como 21 pacotes de Cheetos por semana»

Anthony Edwards fez uma confissão, em entrevista à 'GQ Sports', que pode surpreender. O jogador dos Minnesota Timberwolves assumiu que come 21 pacotes de Cheetos por semana desde tenra idade."Como-os desde que tenho cinco anos. São os meus pacotes de batatas fritas favoritos no Mundo. Provavelmente como cerca de três pacotes por dia, por isso façam as contas. São 21 pacotes [por semana] e diria que até um pouco mais. Depende da duração do dia", contou o número 1 do Draft da NBA de 2020 sobre esta particular dieta.Numa entrevista onde abordou mais o seu lado pessoal, Edwards elegeu ainda o Chester's Flamin' Hot Fries como sabor de eleição das batatas fritas e admitiu que "a coisa mais importante" da sua vida é o cão. Ant Jr. é um bulldog inglês de dois anos a quem o jogador se refere como filho. "É o cão mais leal que já conheci, mas ele escolheu a minha namorada em vez de mim por algum motivo, não entendo", referiu.O jogador, de 21 anos, disse ainda acreditar que pode "competir com os melhores jogadores do Mundo" e confessou ouvir Nicki Minaj antes dos seus jogos. "Não tenho uma música favorita. Simplesmente amo a música dela", frisou.