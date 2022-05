A proposta de Idris Elba que Michael Jordan rejeitou de imediato: «Não estou pronto para isso...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Idris Elba, ator britânico, revelou qual foi a reação de Michael Jordan quando sugeriu interpretar, num filme, o antigo astro da NBA, proposta prontamente rejeitada pelo norte-americano."Encontrámo-nos e eu disse-lhe: quero fazer o papel de Jordan. Ele respondeu-me: 'Acho que não estou pronto para isso...'. Foi isso que ele me disse, que não estava pronto. Mas eu estava a falar muito a sério", começou por explicar Elba em conversa com o apresentador Joe La Puma.E prosseguiu: "Na minha cabeça, interpretar Jordan não seria fazê-lo enquanto jogador de basquetebol, mas sim como homem de negócios. É um homem de negócios muito astuto, inteligente. O seu trabalho como filantropo não é bem explicado, as pessoas não entendem esse trabalho. Ele preocupa-se, faz um monte de coisas. Era isso que eu queria. Queria interpretar Jordan, mas ele disse: 'Não estou pronto para essa história'", concluiu.