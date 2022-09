A revelação surpreendente de John Wall: «Estive muito perto de cometer suicídio»

John Wall, reforço dos Los Angeles Clippers para este época, escreveu uma carta ao 'The Players' Tribune' na qual abordou os problemas de saúde mental que sentiu durante a carreira milionária na NBA, tendo ganho mais de 230 milhões de euros.O base norte-americano, que assinou por duas épocas com o clube de Los Angeles, passou por uma grave depressão após sofrer uma grave lesão no tendão de Aquiles, que quase o obrigou a amputar o pé, e pela morte da mãe com cancro na mama, em 2019."Estive muito perto de cometer suicídio", escreveu o jogador, de 32 anos, que depois explicou as suas razões: "Tudo aconteceu muito rápido para mim. Num período de três anos, passei de estar no topo do mundo a perder quase tudo o que importava para mim. Em 2017, estou a saltar a mesa do locutor em Washington, depois de forçar o jogo 7 da série contra Boston [Celtics] e sou o rei da cidade. Penso que sou um mágico para a vida."E prosseguiu: "Um ano depois, rompi o tendão de Aquiles e perdi o único santuário que conheci: o jogo de basquetebol. Acabei com uma infeção tão grave das cirurgias que quase tive que amputar o pé. Um ano depois , perdi a minha melhor amiga do mundo inteiro, a minha mãe, devido a um cancro na mama."Em agosto último, Wall já tinha contado, à 'NBC Sports' ter pensado em suicidar-se. "É o lugar mais escuro em que já estive. Quer dizer, a certa altura pensei em matar-me", referiu na altura, tendo revelado ainda que sem poder jogar basquetebol e sem a mãe se questionou "qual o sentido para estar aqui".John Wall conseguiu enfrentar o problema e, com a ajuda dos filhos, deixou de pensar no suícidio, tendo ainda pedido ajuda a um terapeuta após reconhecer que tinha um problema.