Aaron Gordon desfalca Nuggets após ser mordido por um cão: basquetebolista foi suturado com 21 pontos

Os Denver Nuggets, campeões em título da NBA, vão ficar sem Aaron Gordon para os próximos jogos. Tudo porque o extremo/poste de 28 anos, uma das principais figuras da equipa, foi mordido por um cão na noite de Natal e apresenta diversas lacerações no rosto e numa das mãos.O basquetebolista norte-americano teve mesmo que ser suturado com 21 pontos e não tem data de regresso, apesar de a franquia ter informado, através de um comunicado, que se encontra em "boas condições". Horas antes, Gordon havia contribuído com um duplo-duplo (16 pontos e 10 ressaltos) na vitória sobre os Golden State Warriors, por 120-114.