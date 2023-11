«Acabei de f... com o Josh Giddey»: Alegada menor diz ter tido relações sexuais com o jogador dos Thunder

Estalou o verniz na NBA. Josh Giddey, um dos grandes destaques dos Oklahoma City Thunder, está envolvido numa grande polémica após terem sido divulgadas fotografias e vídeos de teor sexual do base australiano com uma alegada menor de idade.

De acordo com o conteúdo publicado através de uma conta privada nas redes sociais, Livv Cook, jovem estudante do segundo ano do ensino secundário, ter-se-á 'gabado' de ter tido relações sexuais com o basquetebolista de 21 anos, apesar de alegadamente ter apenas 15 anos. "Acabei de fod... com o Josh Giddey", terá escrito a jovem, através de uma história do 'Snapchat'. Mas o conteúdo alegadamente partilhado por Livv Cook não se fica por aqui. Na Internet, são várias as fotografias e os vídeos em que os dois surgem juntos e que agora vêm expostos na 'praça pública'.

"Josh Giddey, dos OKC Thunder, com uma menor. No primeiro vídeo ele está a falar com o irmão dela. Isto é nojento e este rapaz precisa de ser punido. Não podemos deixar que isto passe impune. Isto precisa de ser visto por todos. A rapariga é uma menor que anda no ensino secundário", denunciou inicialmente a conta @creaktwizz, entretanto apagada da rede social X (antigo Twitter), conteúdos que entretanto foram centenas de vezes partilhados.



A dúvida agora é se Giddey poderá ser acusado formalmente de um crime. Segundo as leis do estado de Oklahoma, só a partir dos 16 anos é que é considerado legal alguém ter relações sexuais com uma outra pessoa que já atingiu a maioridade. Pelo que, comprovando-se que, de facto, a jovem em questão tem apenas 15 anos, Josh Giddey teria efetivamente cometido um ato criminoso.

Josh Giddey é uma das estrelas em ascensão na NBA e uma das figuras da seleção australiana, com uma média de 12,3 pontos, 5,7 ressaltos e 4,5 assistências esta temporada, e pode ver agora a sua carreira correr um grande perigo se toda esta polémica se confirmar. Até ao momento, os Oklahoma City Thunder ainda não se pronunciaram, assim como o próprio jogador, que se remete ao silêncio.