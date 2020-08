Adebayo comanda triunfo dos Miami Heat

Em mais uma jornada disputada na ‘bolha’ da Disney, Miami cilindrou (125-105) ontem Denver, com grande exibição do extremo Bam Adebayo, autor de 22 pontos, 9 ressaltos e 6 assistências, bem secundado por Jimmy Butler (22 p, 7 a, 4 r) e Kelly Olynyk (20 p, 5 r, 3 a). As equipas equivaleram-se nas ações, mas os Heat impuseram-se nos dois últimos quartos, fazendo a diferença através da eficácia ofensiva, com 55,6% contra 43,8% nos lançamentos de campo (44,8% contra 22,9% nos triplos).