Adreian Payne assassinado na Florida aos 31 anos

O basquetebolista Adreian Payne foi assassinado na Florida aos 31 anos, segundo avança o portal 'TMZ'. O norte-americano contava com um extenso passado na NBA tendo alinhado pelos Atlanta Hawks, Minnesota Timberwolves e Orlando Magic.O trágico indicidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira nos Estados Unidos, de acordo com o xerife de Orange County. Lawrence Dority, de 29 anos, estava no local do crime quando a polícia foi chamada e acabou por ser detido e interrogado pelos inspetores. Está acusado de homicídio em primeiro grau, sendo o presumível autor do disparo fatal em Payne, que ainda foi transportado para o hospital onde foi confirmado o óbito.Os lituanos do Juventus Utena foram o último clube conhecido de Adreian Payne.