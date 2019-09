Alturas e idades adulteradas: NBA quer acabar com a artimanha

Precisão absoluta. É nisto que vai investir a NBA no que toca à altura e idade dos jogadores que alinham na melhor liga de basquetebol do Mundo. Segundo revelou Marc Stein, um conceituado jornalista norte-americano, todos vão ter de fornecer os dados certinhos todas as épocas na primeira semana do 'training camp'.A questão não é nova, mas ganhou notoriedade nos últimos tempos. Buddy Hield, dos Sacramento Kigs, disse em dezembro que estava prestes a fazer 26 anos, mas todas as bases de dados diziam que completaria 25. "A culpa não é minha. A primeira vez que a minha mãe viu a minha página na Wikipédia perguntou por que tinham colocado mal a minha idade", referiu na altura o jogador.A questão da altura também não é propriamente rigorosa. Kevin Durant, por exemplo, aparece nas estatísticas oficiais como tendo 2,06 metros - , mas na realidade mede bem mais. "Meço quase 2,11 metros descalço e 2,13 com sapatilhas", admitiu o extremo - um dos melhores anotadores de todos os tempos - numa entrevista.Muitos jogadores reduzem nos centímetros para poderem jogar em posições onde teoricamente atuam basquetebolistas mais baixos. Ou seja, querem jogar a extremo quando na realidade têm altura de poste ou a base quando têm altura de extremo. "Se uma miúda perguntar a minha altura, respondo 2,13 metros. Mas nos meandros do basquetebol tenho 2,06. Sempre me pareceu melhor dizer que sou um extremo de 2,06 metros porque é uma altura que se encaixa na posição em que jogo. Se dissesse que era mais alto colocavam-se a jogar a extremo/poste...", acrescentou Durant.