Andou desaparecido 10 dias, mas Kyrie Irving está de volta: «Precisava de uma pausa...»

Kyrie Irving deve ter das mentes mais fervilhantes da NBA. Consegue chocar a comunidade científica ao afirmar que a Terra é redonda, como a seguir mostra ser um verdadeiro filantropo e ativista social. Comprou uma casa à família de George Floyd, afro-americano assassinado pela polícia de assassinado em Minneapolis no dia 25 de maio de 2020, e já distribuiu mais de 250 mil refeições aos mais carenciados da cidade de Nova Iorque.





Depois de ter falhado sete jogos dos Brooklyn Nets e de ter estado 'desaparecido' quase duas semanas alegando motivos pessoas, Kyrie Irving está de volta."Sinceramente, estava a precisar de uma pausa. Foram muitas coisa familiares e pessoais a acontecer", disse o base, campeão pelos Cavaliers em 2016.Atento às causas sociais, o jogador de 28 anos diz ter procurado uma equilíbrio entre o seu papel enquanto atleta e o serviço à comunidade."É difícil ignorar tudo o que está a acontecer. É preciso criar um equilíbrio entre o que está acontecer aqui enquanto jogo profissionalmente e o que está a acontecer no mundo", explicou Irving. "Se não criar essa distinção, sinto o peso do mundo aos meus ombros. Quero fazer mudanças diárias. Existem tantas comunidades oprimidas, tantas coisas muito maiores do que apenas uma bola de basquetebol a passar pelo cesto".Kyrie Irving mostra agora estar com a cabeça nos Brooklyn Nets, isto depois de ter sido apanhado numa festa de anos da irmã sem máscara e distanciamento social.Acabou multado em 800 mil euros pela NBA, mas assegura que está tudo bem. "Conversei com cada um dos jogadores da equipa e seguimos em frente", concluiu.