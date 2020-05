Antetokounmpo "angustiado" após aparecerem mensagens racistas e ofensivas no seu twitter

A conta de Twitter de Giannis Antetokounmpo, uma das estrelas da NBA, foi pirateada, tendo sido publicado tweets com mensagens racistas e ofensivas para com outros jogadores.





O jogador grego apagou as mensagens e assegurou que as autoridades estão a investigar o caso. "Fui hackeado e a situação está a ser investigada", garantiu o jogador dos Milwaukee Bucks. "Os tweets e posts foram extremamente inadequados, estou muito dececionado e angustiado por alguém dizer estas coisas terríveis"Horas antes na sua conta tinham aparecido comentários racistas e obscenos, alguns dirigidos a companheiros de equipa e outros jogadores, como LeBron James, Stephen Curry e até o falecido Kobe Bryant.Uma das mensagens dizia inclusivamente que Antetokounmpo tinha contraído o coronavírus e outra anunciava que o grego ia assinar pelos Golden State Warriors.A mulher e o irmão do jogador confirmaram ainda que as contas bancárias e o correio eletrónico de Antetokounmpo também foram hackeados.