Antetokounmpo, LeBron James e Harden são os finalistas do MVP

Giannis Antetokounmpo, LeBron James e James Harden, todos eles já vencedores do troféu, foram hoje anunciados como finalistas do prémio de Jogador Mais Valioso (MVP) da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA).



Antetokounmpo, dos Milwaukee Bucks, ganhou no ano passado e Harden, dos Houston Rockets, há duas épocas, enquanto o veterano LeBron James, dos Los Angeles Lakers, aponta para um histórico quinto triunfo. Apenas três jogadores conseguiram ser, pelo menos, cinco vezes MVP na história da NBA: Kareem Abdul-Jabbar (tem seis vitórias), Michael Jordan e Bill Russell.





Quanto aos restantes prémios, Antetokounmpo concorre ainda ao de Jogador Defensivo do Ano, numa luta com Anthony Davis (LA Lakers) e Rudy Gobert (Utah Jazz). Já nos 'rookies', os candidatos são Zion Williamson (New Orleans Pelicans), Ja Morant (Memphis Grizzlies) e Kendrick Nunn (Miami Heat), ao passo que no 'melhor sexto jogador' as preferências vão para Montrezl Harrell e Lou Williams (LA Clippers) e Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder). Nota final para o prémio de jogador que mais evoluiu, numa luta na qual Luka Doncic (Dallas Mavericks) entra com favoritismo perante Bam Adebayo (Miami Heat) e Brandon Ingram (New Orleans Pelicans).Por fim, correm ao prémio de melhor treinador os técnicos dos Milwaukee Bucks (Mike Budenholzer), dos Oklahoma City Thunder (Billy Donovan) e dos Toronto Raptors (Nick Nurse).