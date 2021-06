Antetokounmpo lesiona-se com gravidade e tem 'playoff' em risco

O grego Giannis Antetokounmpo, dos Milwaukee Bucks, lesionou-se no joelho esquerdo durante o quarto jogo da final da Conferência Este da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), frente aos Atlanta Hawks, o que poderá afastá-lo dos 'playoff' da competição.

"Giannis Antetokounmpo sofreu uma hiperextensão do joelho esquerdo, e não regressará ao jogo", indicaram os Bucks na conta oficial na rede social Twitter, ainda durante o encontro, disputado na terça-feira (madrugada de hoje em Lisboa).

O basquetebolista grego, que foi eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) da NBA em 2019 e 2020, lesionou-se num choque com Clint Capela, durante o terceiro período do encontro, que os Atlanta Hawks venceram por 110-88, tendo ficado algum tempo no chão e saído a coxear.

O técnico dos Bucks, Mike Budenholzer, afirmou no final do encontro, que permitiu aos Hawks empatarem a final a dois, que a lesão do grego "será reavaliada hoje".

O próximo jogo da Conferência Este realiza-se na sexta-feira, em Milwaukee. O vencedor vai encontrar na final da NBA o vencedor da Conferência Oeste, na qual os Phoenix Suns estão a vencer os Los Angeles Clippers, por 3-2.