Antetokounmpo: «Partilhava as botas com o meu irmão mas agora tenho mais de 4 mil pares»

Há apenas seis épocas Giannis Antetokounmpo jogava na terceira divisão na Grécia e hoje está na melhor liga de basquetebol do Mundo, onde veste as cores dos Milwaukee Bucks. Tem dinheiro, uma vida desafogada, mas o jogador grego não esquece as origens, nem as dificuldades por que passou em criança.





"Quando era miúdo tinha que dividir as botas com o meu irmão mais velho [Thanasis, que também joga nos Bucks] porque eram muito caras e os meus pais não podiam comprá-las. Agora tenho mais de 4 mil pares", contou o MVP da NBA.Ao jornal 'Marca' tinha já abordado o tema numa entrevista. "Não vou dizer que foi realmente mau, mas foi duro. Tive de fazer coisas, os meus irmãos tiveram de fazer coisas para levar comida para casa. Mas foi bonito. Isso fez-nos mais trabalhadores e se pudesse voltar atrás não deixaria de ter sido um vendedor ambulante. Esse momento da minha vida fez-me ser quem sou hoje."