Anthony Davis confirma que LeBron James está com covid-19

LeBron James não esteve na vitória desta madrugada dos Lakers diante de San Antonio (117-92), a equipa não divulgou oficialmente o motivo da ausência do jogador, mas Anthony Davis falou do amigo na conferência de imprensa depois do jogo e contou que LeBron está com covid-19."Disse-me que se encontra bem, assintomático, o que é bom sinal. Queremos que volte mas a saúde é o mais importante, é mais importante do que o basquetebol. Tem uma família e todos queremos assegurar-nos que fiquem bem, independentemente do que acontecer", explicou o jogador.LeBron James entrou nos protocolos sanitários da liga terça-feira de manhã, o que significa que muito provavelmente deu positivo num dos muitos testes de rotina a que os jogadores são sujeitos.Segundo o site TMZ, o jogador fez três testes: o primeiro deu positivo, o segundo negativo e o terceiro positivo. Foi de imediato isolado.