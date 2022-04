Antiga estrela da NBA diz que se circuncidou com navalha: «Se o fazíamos aos porcos...»

'Tempo de Vitória: a ascensão da dinastia dos Lakers' é uma série de sucesso da HBO que aborda a equipa do 'Show Time', com Magic Johnson (Quincy Isaiah), Jerry West (Jason Clarke), Pat Riley (Adrien Brody), Jerry Buss (John C. Reilly), Paul Westhead (Jason Segel) ou Jeanie Buss (Hadley Robinson) como personagens centrais.No quinto episódio da primeira temporada, Spencer Haywood (interpretado por Wood Harris) confirma no balneário a Norm Nixon (DeVaughn Nixon) que se circuncidou em criança com uma navalha e uma pedra. "Agarrei-a, contive-a como uma serpente de cabeça de cobre... e cortei", diz Spencer Haywood na série, deixando Michael Cooper (Delante Desouza) em choque.Na vida real, Spencer Haywood confirmou ao site TMZ que foi, de facto, assim que aconteceu. "É verdade. Mas deixem-me explicar. Silver City [no Mississippi] tinha uma população de 370 pessoas, não havia médicos nem nada", explicou o antigo jogador da NBA, quatro vezes 'All Star', acrescentando que se circuncidou com a ajuda dos irmãos."Se o fazíamos aos porcos, por que não fazê-lo aos humanos? É o país! São as pessoas do campo!", acrescentou, explicando que depois da circuncisão acabou por ir a um médico para limpar e reparar a ferida.