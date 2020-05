Antigo jogador da NBA ganha 300 mil dólares em lotaria 'abençoada' por sem-abrigo

Gilbert Arenas não se pode queixar do período de quarentena, dado que se tornou cerca de 277 mil euros (300 mil dólares) mais rico, o que, considerando os 140 milhões de dólares que amealhou na NBA, pode parecer uma gota no oceano. Mas o antigo basquetebolista, que passou por equipas como Golden State Warriors, Washington Wizards e San Antonio Spurs, entre outras, teve um golpe de sorte incomum, ao vencer 2º prémio do Powerball, lotaria americana que tinha um prémio global de 248 milhões de dólares. Pois foi um sem-abrigo o responsável pela boa fortuna do ex-base, de 38 anos.





A história foi contada por Gilbert Arenas, na redes social Instagram, no passado dia 12, e o ex-basquetebolista explicou que saiu de casa a correr para conseguir colocar os seus números habituais da lotaria na 'sua' bomba de gasolina antes que esta fechasse. Com a pressa, deixou a carteira em casa e viu-se limitado aos 10 dólares no bolso e um carro praticamente sem combustível.

Arenas parou numa bomba de gasolina a caminho da que pretendia quando foi abordado por uma sem-abrigo que pediu dinheiro. O antigo base replicou ao homem que somente tinha 10 dólares mas que lhe poderia dar 5 e utilizaria os restantes 5 para pôr combustível. O sem-abrigo perguntou a Arenas qual o seu destino e o ex-atleta mentiu, dizendo querer chegar a uma estação de serviço mais distante do que aquela que realmente pretendia, ao qual ouviu uma resposta surpreendente. O sem-abrigo disse que com 5 dólares Arenas não conseguiria chegar onde queria e sugeriu. "Fica com os 10 dólares e quando ganhares, dás-me 20." O ex-NBA seguiu viagem somente para encontrar a bomba de gasolina preferida fechada.



No dia seguinte, uma mensagem no telemóvel de Arenas dizia: "Parabéns, ganhaste 300 mil dólares." Mas pensou que fosse treta, visto que não conhecia o número. No próprio dia, Arenas deslocou-se à sua bomba de gasolina para jogar na lotaria quando o dono lhe diz: "Ganhaste, enviei-te uma mensagem." "Mas eu não joguei ontem." "Joguei com os teus números porque ia fechar mais cedo e ganhaste", replicou o dono do estabelecimento.



A boa sorte trazida pela generosidade do sem-abrigo fez Arenas encontrá-lo novamente e dar-lhe uma parte do prémio, cujo valor não foi revelado. "Ele saltou e abraçou-se a mim durante cinco minutos, a chorar... depois começou a rezar", confessou o ex-NBA. "Já doei muitas vezes dinheiro a pessoas sem jogar mas nunca tinha sido abençoado por um. O seu bom coração abençoou este bilhete de lotaria", frisou, no post das redes sociais.