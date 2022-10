Antigo jogador de NBA detido após agredir o filho de 10 anos em aeroporto de Nova Iorque

Ben Gordon, antigo jogador de NBA, foi preso depois de alegadamente ter agredido o filho, de acordo com o 'The Sun'. Tudo aconteceu no aeroporto LaGuardia, em Nova Iorque, esta segunda-feira.O britânico, de 39 anos, preparava-se para embarcar num voo para Chicago quando foi detido, esperando-se que seja acusado de ter resistido à detenção, conforme avançam algumas fontes ao 'New York Post'.Já o filho de Gordon, de 10 anos, foi levado para o hospital onde recebeu tratamento aos ferimentos. É ainda reportado que dois polícias sofreram ferimentos ligeiros.