As condições para o regresso do público aos jogos da NBA

A nova temporada da NBA já tem data marcada para o seu início, a 22 de dezembro, e agora tudo estão a fazer para que o público também regresse aos pavilhões. E já há medidas propostas.





Segundo avançou o jornalista Shams Charania, a direção da NBA já terá enviado às equipas um memorando com alguns protocolos para que os jogos voltem a ter público nas bancadas, sendo que uma das exigências será a de que as pessoas que fiquem mais perto do campo de jogo, até cerca de 9 metros, apresentem teste negativo à covid-19 dois dias antes da partida se disputar ou um teste rápido do próprio dia de jogo. Nestes lugares também não será permitida comida nem bebida."Todos os adeptos (com mais de 2 anos) são obrigados a usar máscaras, cumprir o distanciamento social e não podem apresentar qualquer sintoma", refere Shams Charania."As equipas terão a opção de instalar um acrílico atrás dos bancos", indica ainda o jornalista.