Atingiu adversário a soco e NBA não perdoa: Draymond Green suspenso "por tempo indefinido"

A NBA anunciou que Draymond Green será suspenso por "tempo indefinido", depois de ter dado um soco na cabeça de Jusuf Nurkic no jogo de anteontem, diante dos Phoenix Suns. Foi a terceira vez que o jogador dos Golden State Warriors foi expulso esta época e a liga mostrou mão pesada, em função do "repetido historial de ações antidesportivas".A suspensão terá efeitos imediatos e Green terá de cumprir certos requisitos da liga e da equipa, antes de poder voltar à competição.Recorde-se que o extremo, de 33 anos, já tinha sido suspenso por 5 jogos em meados de novembro, quando agarrou Rudy Gobert pelo pescoço num jogo com os Minnesota Timberwolves.Desta vez aplicou um soco na cabeça de um adversário, explicou que não foi propositado, ainda pediu desculpas mas a NBA não foi em contemplações.