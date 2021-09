Atriz acusa Wilt Chamberlain: «Quando um homem de 2 metros te envolve o pescoço com a mão pouco podes fazer»

Wilt Chamberlain entrou para a história ao marcar 100 pontos num jogo da NBA, mas também por durante a sua vida ter estado "com mais de 20 mil mulheres", segundo se diz. O passado sexual do antigo jogador, falecido em 1999, voltou a ser falado, agora pela atriz Cassandra Peterson, que diz ter sido sexualmente agredida por Chamberlain.





"Por que não tentei gritar, contra-atacar ou fugir? Quando um homem de 2 metros e meio [Chamberlain tinha na realidade 2,16 metros] te envolve o pescoço com a mão, realmente não há muito que possas fazer", conta à revista 'People' Cassandra Peterson, a propósito da publicação das suas memórias."Deveria tê-lo denunciado à polícia? Estás a brincar? Que possibilidades tinha uma corista sem trabalho contra uma super estrela do desporto?", questiona a atriz, hoje com 70 anos.Cassandra Peterson contou que o incidente aconteceu na mansão do jogador, durante uma festa. "Não disse nada durante toda a minha vida porque ele era um amigo. Assim, convenci-me que eu era uma má pessoa por permitir que aquilo tivesse acontecido. Só que quando apareceu o movimento 'Me too' comecei a pensar: 'Espera um minuto, não fiz nada de mal. Tu é que fizeste algo mau, algo muito mau'."