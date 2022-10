Barack Obama poderá comprar os Phoenix Suns

A relação de Barack Obama com o basquetebol é bem conhecida e pode agora chegar a outro ponto. É que o antigo presidente dos Estados Unidos da América e um grupo de investidores, do qual faz parte, podem comprar os Phoenix Suns, conforme avança o jornalista Bill Simmons, fundador do 'The Ringer'.Após os diferentes escândalos e a sanção da NBA, Robert Sarver, proprietário do clube que disputa a Conferência Oeste, tem de vender e há alguns interessados em comprar os Suns. No entanto, não é algo barato, já que, de acordo com a 'Forbes', os valores de compra situam-se entre 2,4 e 3,9 mil milhões de euros. Mesmo adquirindo 40% do clube, já se podem considerar proprietários, avança ainda a mesma fonte.