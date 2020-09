Barkley atira a Shaquille O'Neal: «Se não fossem Kobe e Wade nunca teríamos ouvido falar de ti»

Charles Barkley e Shaquille O'Neal são comentadores no canal TNT e já mais do que uma vez 'picaram-se' em direto, sempre num tom de boa disposição.





Desta feita Barkley, ex-jogador dos Sixers, Suns e Rockets atirou que o mérito da carreira de 'Shaq' se deveu aos companheiros que teve nas várias equipas por onde passou. "Se não fosse o Dwyane Wade [com quem conquistou um anel] e o Kobe Bryant [três títulos] nunca teríamos ouvido falar de ti."Shaquille O'Neal ouviu e, aproveitando as presenças de Kenny Smith (dois títulos com os Rockets) e Draymond Green (três com os Warriors) em estúdio, atirou: "Há nove anéis aqui e tu não tens nenhum."