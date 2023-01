Base dos Lakers detido e algemado depois de um jogo: «Vieram uns 30 carros da polícia»

Dennis Schroder, base alemão dos Lakers, contou no seu canal de YouTube que foi detido e algemado pela polícia em Los Angeles, depois da vitória de quarta-feira diante dos San Antonio Spurs.O jogador - que esteve 37 minutos em campo - deixou o pavilhão e seguia para casa na companhia do amigo Alex, que conduzia o carro enquanto o jogador seguia no banco traseiro com o seu Normatec, um equipamento de pressoterapia que facilita a recuperação muscular.De repente, o Cadillac foi intercetado por um carro da polícia, mas o jogador e o amigo não deram importância. Só que a situação começou a piorar quando os agentes ligaram as luzes de emergência e pediram-lhes que tomassem a saída seguinte. "Vimos as luzes azuis e pensámos que queriam parar-nos. Mas ouvimos uma voz que dizia 'por favor siga pela próxima saída e pare o carro'."Dennis Schroder prosseguiu o seu relato. "O Alex disse-me 'estão a prender-nos'. Disse-lhe para fazer o que lhe pedissem, que assim não haveria problemas. Os agentes pediram-nos que saíssemos do carro e que não fizéssemos movimentos bruscos. Saí lentamente do meu Normatec e vesti uma calças, porque faço os tratamentos sem calças", explicou o jogador, que saiu do carro descalço."Caminhei até eles e pediram-me que colocasse as mãos na cabeça. Fiz tudo o que me pediram", explicou o jogador alemão dos Lakers, que acabou por ser imobilizado e algemado de forma "agressiva".Depois, os agentes explicaram a Schroder que a detenção estava associada ao roubo de um carro, cuja matrícula supostamente coincidia com a do Cadillac em que o jogador seguia com o amigo. "Não fazia ideia do que estava a acontecer. Disseram-me que o carro não era meu, que era roubado. Eu disse-lhes que devia haver algum engano porque o carro é meu. A matrícula é do meu Cadillac.""Disse-lhes que tinha dois Cadillac e que um deles tinha sido vendido, embora me mantivesse como proprietário." O alemão explicou que às tantas havia uns 30 agentes no local. "Vieram uns 30 carros da polícia. Estavam armados com shotguns, pistolas, uzis e outras armas. Parecia que eu era um criminoso e que tinha feito algo! Foi uma loucura, nunca tinha visto nada assim."A situação esclareceu-se e o jogador acabou por continuar a viagem para casa com o amigo.