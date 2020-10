Basquetebolista da NBA acusado de abuso sexual

O basquetebolista dos Oklahoma City Thunder, Terrance Ferguson está a ser acusado de abuso sexual, num processo em que a vítima aponta culpas também ao irmão do jogador da NBA, Brandon Willis.





Segundo avança o site 'TMZ Sports', o caso remonta a setembro de 2018, tendo a vítima apresentado queixa apenas em fevereiro deste ano.De acordo com a acusação, a vítima ter-se-á envolvido sexualmente com Terrance Ferguson, mas terá recusado a proposta de sexo a três, envolvendo o irmão do basquetebolista. No depoimento, a vítima afirma ter recusado repetidamente o pedido, tendo sido abusada por Brandon, enquanto Ferguson fazia alegadamente vídeos que, diz a vítima, terá chegado a partilhar nas redes sociais.Terrance Ferguson nega as agressões.