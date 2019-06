Mike Conley troca Grizzlies por Jazz

O base Mike Conley vai mudar dos Memphis Grizzlies para os Utah Jazz, numa transferência entre os dois clubes da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) que envolve mais quatro jogadores.De acordo com a imprensa norte-americana, os Grizzlies recebem Jae Crowder, Kyle Korver e Grayson Allen e ainda a 23.ª posição do próximo 'draft', que era dos Jazz, num negócio que Conley, o recordista de jogos disputados pelo conjunto de Memphis, em 12 épocas, já comentou nas redes sociais."Tempo para outro capítulo. Estou entusiasmado em dar tudo o que tenho pelos Jazz", escreveu Mike Conley, na sua conta oficial no Twitter.Em 12 anos nos Grizzlies, de 2007/08 a 2018/19, Conley conseguiu médias de 14,9 pontos e 5,7 assistências, em 788 jogos na época regular, e 24,7 pontos e 7,0 assistências, nos 'play-offs', que disputou seis vezes (2011 a 2015 e 2017).