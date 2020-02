Ben Gordon abre o livro sobre saúde mental: «Estava obcecado em matar-me»

Ben Gordon, antigo atleta da NBA, revelou num texto publicado no 'The Players Tribune' que pensou en suicidar-se após a sua última época na NBA, em 2014/2015, ao serviço dos Orlando Magic.





"Houve uma altura em que me pensei suicidar todos os dias durante seis semanas. Estaria no telhado do meu prédio às 4h da manhã a caminhar até à borda e a voltar para trás. Enquanto fazia isso pensava que estava quase a fazê-lo, que estava prestes a escapar desta m**** toda", escreveu o antigo base dos Chicago Bulls, Detroit Pistons e Charlotte Hornets.Ben Gordon, ao longo dos seus 11 anos de carreira na NBA, conseguiu 80 milhões de euros em contratos, mas é a prova viva de que o dinheiro não compra felicidade."Perdi a minha carreira, a minha identidade, família... tudo ao mesmo tempo. Estava depressivo. Não comia. Não dormia. E quando digo que não dormia, era todo um outro nível de insónia", escreveu o antigo jogador britânico. "A única coisa a fazer era sair do purgatório. Estava obcecado em matar-me. Era tudo o que eu pesquisava, tudo aquilo em que pensava", escreveu Ben Gordon.O antigo base terminou a sua carreira com uma média de 14.9 pontos, 2.5 assistências e 2.5 ressaltos. Na época de estreia, em 2004/2005, venceu o prémio de 'melhor sexto homem'.