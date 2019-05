Blazers na final da Conferência Oeste, ao vencerem jogo 7 em Denver

Os Portland Trail Blazers qualificaram-se hoje para a final da Conferência Oeste dos 'play-offs' da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem fora os Denver Nuggets por 100-96, no jogo 7 das meias-finais.Um lançamento de campo de CJ McCollum, a 12,4 segundos do fim, e dois lances livres de Evan Turner, com oito para jogar, foram determinantes no sucesso dos Blazers, que já tinham triunfado em Denver no segundo jogo.CJ McCollum foi a grande figura dos forasteiros, ao terminar o embate com 37 pontos e nove ressaltos, enquanto Damian Lillard quase conseguiu um 'triplo duplo' (13 pontos, 10 ressaltos e oito assistências), mas esteve um 'desastre' a lançar (três em 17).Nos visitantes, destaque ainda para os 12 pontos e 13 ressaltos do turco Enes Kanter e os 14 pontos e sete ressaltos, em apenas 19.12 minutos, do suplente Evan Turner.Entre os anfitriões, o melhor foi o poste sérvio Nikola Jokic, com 29 pontos e 13 ressaltos. Por seu lado, Jamal Murray contribuiu com 17 pontos e Gary Harris com 15.Na final de conferência, os Blazers vão defrontar os bicampeões em título Golden State Warriors, que, sem Kevin Durant e DeMarcus Cousins, venceram fora os Houston Rockets no jogo 6, por 118-113, na sexta-feira, derrotando os texanos por 4-2.O primeiro encontro da final da Conferência Oeste está marcado para terça-feira, em Oakland, a casa dos Warriors, que têm do seu lado o 'fator casa'.