'Bomba' na NBA: Kyrie Irving pediu aos Nets para ser trocado até à próxima semana

A menos de uma semana para o fim do período para trocas na NBA - termina na próxima quinta-feira -, eis que surge uma 'bomba' que promete agitar os próximos dias. Kyrie Irving pediu aos Brooklyn Nets para ser trocado e, de acordo com a 'ESPN', LA Lakers, Dallas Mavericks e Phoenix Suns posicionam-se para negociar com a franchise de Nova Iorque.O base, de 30 anos, será free agent no verão mas quer sair no imediato dos Nets, tendo assim lançado esta espécie de ultimato. Ao longo da época, Irving e o 'front office' estiveram em conversações no sentido de prolongar o contrato mas nunca existiu um entendimento. Por um lado, o jogador pede uma extensão de quatro épocas com ganhos até 183 milhões de euros; por outro, os Nets mostram dúvidas relativamente à capacidade do seu atleta em não só manter um elevado rendimento desportivo mas acima de tudo manter-se afastado das polémicas fora de campo - com a questão das vacinas contra a Covid ou a partilha de um vídeo antissemita nas suas redes sociais como maiores exemplos recentes.Lakers e Mavericks, com projetos que visam ganhar no imediato, parecem ser as melhores hipóteses mas também avaliam a situação, nomeadamente como a estrela da equipa, Kevin Durant, irá reagir e como isso poderá mexer mais peças no xadrez.Esta temporada, Irving tem médias de 27.1 pontos por jogo, 5.3 assistências e 5.1 ressaltos e estará presente no All Star Game, em Utah (entre 17 e 19 deste mês).