Boston Celtics batem Wizards com 'super' Tatum e estão no playoff da NBA

Os Boston Celtics qualificaram-se na terça-feira para o playoff da NBA, marcando encontro com os Brooklyn Nets, ao vencerem em casa os Washington Wizards por 118-100.

Jayson Tatum, com uma sensacional exibição, coroada com 50 pontos, mais oito ressaltos e quatro assistências, liderou o conjunto de Brad Stevens, que está a disputar a fase decisiva da época desfalcado do lesionado Jaylen Brown.

Um parcial de 38-26 no terceiro período, fase em que Tatum esteve imparável, com 23 pontos, foi determinante no sucesso dos anfitriões, que contaram ainda com 29 pontos e sete ressaltos de Kemba Walker e 12 e 12 ressaltos do suplente Tristan Thompson.

Na formação de Washington, o melhor foi Bradley Beal, com 22 pontos, enquanto Russell Westbrook contribuiu com 20 pontos, 14 ressaltos e cinco assistências, mas acertou apenas seis de 18 lançamentos de campo.

Os Celtics garantiram um lugar no playoff, enquanto os Wizards, apesar da derrota, continuam na corrida, precisando agora de vencer quinta-feira na receção aos Indiana Pacers, que receberam e bateram os Charlotte Hornets por 144-117.

Num embate sem história, os anfitriões, que lideravam após um período por 16 pontos (40-24) e ao intervalo por 24 (69-45), foram liderados por 14 pontos, 21 ressaltos e nove assistências do lituano Domantas Sabonis.

Oshae Brissett contribuiu com 23 pontos, Doug McDermott marcou 21, Malcolm Brogdon regressou com 16 e oito assistências e Goga Bitadze somou 14 e 10 ressaltos.

Nos Hornets, que entraram de férias com este desaire, destaque para os 23 pontos e oito ressaltos de Miles Bridges e os 17 pontos do suplente Cody Zeller.

O 'play-in' da NBA prossegue hoje, com os Los Angeles Lakers a defrontarem os Golden State Warriors e os Memphis Grizzlies os San Antonio Spurs. A equipa que ganhar em Los Angeles segue para os 'play-offs' e a que perder defronta o vencedor do outro jogo.