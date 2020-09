Boston Celtics deixam Toronto Raptors à beira da eliminação

Os Boston Celtics dominaram por completo os Toronto Raptors (111-89) no quinto jogo da meia-final de conferência, na segunda-feira, e deixaram os campeões em título a um desaire da eliminação dos playoffs da NBA.

Depois de terem acusado no jogo 4 o desaire sofrido sobre a buzina no Jogo 3, os Celtics voltaram ao comando da série (3-2) de forma convincente, num embate que dominaram de princípio ao fim e chegaram a liderar por 30 pontos.

Perante uns Raptors que pareceram muitas vezes 'esgotados', culpa de sucessivos jogos com mais de 40 minutos dos seus principais elementos, o cinco de Boston arrancou muito bem defensivamente e fechou o primeiro parcial com 25-11.

No segundo quarto, os Celtics continuaram a defender em grande nível e melhoraram ofensivamente, o que fez a diferença ultrapassar rapidamente os 20 pontos - chegou a 28 (60-32) e ao intervalo era de 27 (62-35).

Depois de estarem a perder por 30 pontos (79-49 e 82-52), no terceiro período, os Raptors ainda reduziram para 17 (97-80 e 99-82), no quarto, mas o jogo há muito estava decidido e os últimos largos minutos foram disputados pelos suplentes.

Jaylen Brown, com 27 pontos e seis ressaltos, foi o melhor elemento dos Celtics, secundado por Kemba Walker, com 21 pontos, sete assistências e quatro ressaltos.

O poste alemão Daniel Theis, com 15 pontos e oito ressaltos, e o suplente Brad Wanamaker, com 15 pontos, também estiveram muito bem nos vencedores, enquanto Jayson Tatum somou 18 pontos e 10 ressaltos, mas só acertou cinco de 15 'tiros' de campo.

Nos Raptors, os menos maus foram Fred VanVleet, com 18 pontos e cinco assistências, e o suplente Norman Powell, com 16 pontos.

O sexto encontro da série está marcado para quarta-feira e os Boston Celtics são favoritos ao apuramento, até porque, em confrontos à melhor de sete que ficam empatados a dois, o vencedor do quinto jogo segue em frente em mais de 80% das vezes.

No outro encontro da ronda de segunda-feira, os Los Angeles Clippers repuseram a vantagem na eliminatória com os Denver Nuggets (2-1), ao vencerem por 113-107, num jogo em que estiveram mais tempo em desvantagem no marcador, por um máximo de 12 pontos.

Os Nuggets ainda venciam por 101-99 à entrada para os cinco minutos finais, mas os Clippers viraram com uma jogada de três pontos (2+1) do poste bósnio Ivica Zubac e não mais perderam o comando, fechando o encontro com um parcial de 14-6.

Paul George, com 32 pontos, conseguidos com 12 em 18 nos 'tiros' de campo, incluindo cinco em sete nos triplos, e Kawhi Leonard, com 23 pontos, 14 ressaltos e seis assistências, formaram uma dupla 'imparável' no conjunto de Los Angeles.

Entre os derrotados, o melhor foi, claramente, o poste sérvio Nikola Jokic, com 32 pontos, 12 ressaltos e oito assistências, mais sete turnovers, enquanto Michael Porter Jr. trouxe 18 pontos e 10 ressaltos do banco.

As meias-finais de conferência dos play-offs da NBA prosseguem na bolha de Orlando, com o segundo match point para os Miami Heat, face aos Milwaukee Bucks (3-1), e o terceiro embate entre Houston Rockets e Los Angeles Lakers (1-1).