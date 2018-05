Continuar a ler

Por outro lado, os Cleveland Cavaliers tiveram no inevitável Lebron James o seu principal destaque neste encontro no TD Garden ao fazer um triplo-duplo de 42 pontos, 12 assistências e 10 ressaltos. À exceção de Kevin Love (22 pontos e 15 ressaltos), 'King' James esteve completamente desapoiado numa equipa dos Cavs em que apenas três jogadores fizeram 10 ou mais pontos (Kyle Korver anotou 11).



Os Boston Celtics receberam e venceram na madrugada desta quarta-feira os Cleveland Cavaliers, de LeBron James, por 107-94 no jogo 2 da final da conferência Este.A equipa de Boston teve em Jaylen Brown a sua principal figura, com o jovem de 21 anos a anotar 23 pontos e a ganhar ainda sete ressaltos. Importantes para este triunfo dos Celtics, que assim fizeram o 2-0 na série, foram também o base Terry Rozier (18 pontos) e o extremo-poste Al Horford (15 pontos e 10 ressaltos). Nota para o facto da formação do estado de Massachusetts ter nove vitórias caseiras em outros tantos jogos neste playoff.