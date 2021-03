Brooklyn Nets reforçam-se com Blake Griffin

Os Brooklyn Nets aproveitaram a pausa do campeonato, por causa do All-Star Game, para garantirem a contratação de um experiente reforço. Trata-se de Blake Griffin, de 31 anos, que assinou até ao final da temporada, depois de ter sido dispensado na semana passada pelos Detroit Pistons.





Os Nets têm no seu plantel nomes como Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden - este último reforço desta temporada.Número 1 no draft de 2009, Griffin passou a maior parte da carreira nos Clippers, onde venceu duas vezes a Divisão do Pacífico, em 2013 e 2014.O extremo transferiu-se para os Pistons em 2018, mas sofreu uma série de lesões. Em Detroit disputou apenas 18 jogos na temporada de 2019/2020, após uma cirurgia no joelho esquerdo.