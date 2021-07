Bucks campeões da NBA 50 anos depois com Giannis Antetokounmpo imparável

Os Milwaukee Bucks são os novos campeões da NBA, 50 anos depois de terem conquistado o primeiro e único - até esta quarta-feira - título. Esta madrugada, no sexto jogo da final, em Milwaukee, os Bucks derrotaram os Phoenix Suns (105-98) e fecharam a série em 4-2, com uma exibição estrondosa de Giannis Antetokounmpo.

O grego registou 50 pontos, 14 ressaltos e 2 assistências a comandar a equipa treinada por Mike Budenholzer, e foi considerado o jogador mais valioso (MVP) das finais.





No 'ranking' dos campeões, os Bucks juntam-se a Houston Rockets, New York Knicks e Washington Wizards, todos com dois títulos, enquanto os Suns somaram o terceiro desaire em três finais, depois de 1976 e 1993.