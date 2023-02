Bucks seguem imparáveis

Num duelo entre as melhores equipas da conferência este, os Milwaukee Bucks bateram os Boston Celtics (131-125, após prolongamento) e chegaram às 11 vitórias consecutivas. Liderados por Jrue Holiday (40 pontos) e Giannis Antetokounmpo (36), os Bucks tiveram de jogar nos limites para derrotarem uns Celtics desfalcados que atuarem sem quatro dos habituais titulares: Jayson Tatum (doente), Jaylen Brown (fratura no rosto), Marcus Smart (lesão no tornozelo direito) e Al Horford (lesão no joelho direito).Em Phoenix, no triunfo dos Suns diante Sacramento (120-109), Kevin Durant ainda não se estreou mas foi uma das estrelas, ao ser ovacionado no pavilhão.