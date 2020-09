Bucks tentam segurar Giannis Antetokounmpo

A eliminação precoce de Milwaukee, a equipa com melhor performance na fase regular pelo segundo ano consecutivo, deixou marcas. Os Buck caíram (1-4) frente aos modestos Miami Heat (5ºs) nas meias-finais da Conferência Este e há que fazer contas ao futuro. E o mais frustrado com a situação é o grego Giannis Antetokounmpo, candidato a MVP da temporada. Vai daí, um dos proprietários dos Bucks, Marc Lasry, almoçou com o trunfo do conjunto orientado por Mike Budenholzer, prometendo que vai elevar o nível do plantel e manter o treinador, mesmo que o teto salarial seja violado e tenha de se pagar multas. A iniciativa dos Bucks tem a ver com a necessidade de seduzir o extremo/poste para estender o contrato com a equipa, pois caso contrário cumpre mais um ano e torna-se agente livre. E já há números em cima da mesa, com os Bucks a oferecerem cerca de 210 milhões de euros a Giannis por cinco anos.