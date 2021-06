Bucks vencem Nets e apuram-se para a final da Conferência Este

Os Milwaukee Bucks qualificaram-se para a final da Conferência Este da NBA de 2021, ao vencerem no pavilhão dos Brooklyn Nets por 115-111, após prolongamento, no sétimo e último jogo da série.

Os Bucks, que chegaram ao intervalo a perder por 47-53, passaram para a frente do marcador no terceiro parcial (35-28) e, apesar de os anfitriões terem detido cinco pontos de vantagem no quarto período, precisaram de um cesto a um segundo do fim de Kevin Durant para forçar o prolongamento (109-109), no qual os visitantes prevaleceram.

O encontro deste sábado (madrugada de domingo em Lisboa) proporcionou um confronto de titãs entre Kevin Durant, melhor marcador do encontro, com 48 pontos - aos quais juntou nove ressaltos e seis assistências - e o adversário grego Giannis Antetokounmpo (40 pontos, 13 ressaltos e cinco assistências), enquanto James Harden, estrela maior dos Nets, terminou com 22 pontos, nove ressaltos e nove assistências.

Depois de ter iniciado a segunda ronda dos playoffs com duas derrotas em Nova Iorque, por 107-115 e 86-125, a equipa de Milwaukee empatou a série em casa (86-83 e 107-96), cedendo de novo no pavilhão dos Nets (114-108), antes de voltar a igualar no seu reduto (104-89) e de festejar o apuramento em 'território inimigo'.

Os Bucks vão defrontar na final da Conferência Este o vencedor do embate entre os Philadelphia 76ers e os Atlanta Hawks, cuja série está empatada 3-3. A equipa que se impuser avança para a final da NBA, na qual vai encontrar o vencedor da Conferência Oeste, entre Los Angeles Clippers e Phoenix Suns.