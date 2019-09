Camisola que LeBron James usou no secundário em leilão pode superar os 300 mil euros

A mítica 23 com que LeBron James fez 30 pontos, 10 ressaltos, e 6 assistências por jogo, está guardada num cofre da empresa Goldin Auctions. E só vai sair para a mão de um colecionador com a carteira bem recheada.

Em 2002, a prestigiada revista 'Sports Illustrated' foi até Akron, uma pequena cidade nos arredores de Cleveland, fazer uma reportagem sobre o menino sensação do basquetebol do ensino secundário norte-americano: LeBron James.No colégio St. Vincent-St. Mary, LeBron James brilhava com apenas 17 anos, ao ponto de apenas um ano depois - sem frequentar o basquetebol universitário - já estar a vestir a camisola dos Cleveland Cavaliers. "The chosen one" [O escolhido], foi o título da edição da capa da revista que saiu a 18 de fevereiro de 2002.Ora, acontece que a camisola que o agora jogador dos Los Angeles Lakers usou na capa dessa edição está agora disponível em leilão, mas apenas para os mais abastados. Segundo o portal 'TMZ Sports', espera-se que a camisola seja vendida acima dos 300 mil dólares.