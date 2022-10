Campeões Golden State com balneário dividido: Draymond Green agride Jordan Poole no treino com soco

A época oficial ainda não arrancou e os campeões Golden State Warriors já têm um caso difícil para resolver em mãos. Num dos treinos de preparação da temporada da equipa, Jordan Poole empurrou Draymond Green e este respondeu através de um soco com violência na cara do companheiro de equipa. A confusão instalou-se e foram precisos os restantes jogadores e os membros do staff técnico para tentar sanar a situação.De acordo com o 'The Athletic', a situação já viria a fervilhar nos últimos dias, com trocas de 'bocas' entre ambos, dois basquetebolistas com muito peso no plantel do técnico Steve Kerr na derradeira conquista do título da NBA.A direção dos Golden State Warriors estará agora mesmo a ponderar tomar medidas disciplinares contra Draymond Green, um dos líderes da equipa onde Stephen Curry é o melhor jogador, tendo arrebatado pela primeira vez o prémio de MVP das Finais em 2022.Através do Twitter, Andre Iguodala, o jogador mais velho do grupo (38 anos) e com três campeonatos conquistados pelos Warriors, fez a defesa de Poole. "O que não vamos fazer é dizer porcaria sobre o meu menino Poole. É um miúdo com bom caráter", escreveu, frisando que "há muita merda que lhe parte o coração". Horas depois, Iguodala deu a entender que irá tentar sanar as coisas falando com Green."São também coisas de família com o meu irmão Draymond Green", vincou o experiente basquetebolista, de 38 anos.