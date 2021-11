Cancro afasta adjunto dos Philadelphia 76ers "largas semanas": «Tenho mais de 90% de chance de me curar»

Dave Joerger, treinador adjunto dos Philadelphia 76ers, revelou à 'ESPN' que vai deixar a equipa "durante largas semanas" enquanto realiza tratamento contra uma forma de cancro "na cabeça e no pescoço". O norte-americano já está a realizar quimioterapia e radioterapia, mas até agora só tinha falhado uma partida."Conseguimos detetar isto cedo. Sou um grande sortudo, tenho mais de 90 por cento de chance de me conseguir curar, mas continua a ser muito assustador e não muito bom... não posso ir a jogos fora de casa e realizar o tratamento em diferentes cidades. Preciso de me afastar da equipa", disse Joerger ao podcast 'The Woj Pod'.O norte-americano conta que se começou a aperceber de um "inchaço na garganta" há aproximadamente 15 meses, e alertou de imediato os médicos. "Olho para a minha cara todas as manhãs quando faço a barba, e sou muito sensível. Reparei no inchaço. O primeiro exame deu negativo. Voltámos a fazer outro, e vou lembrar-me desse dia para o resto da vida. Recebi uma mensagem a dizer: 'precisamos de falar, agora'".Joerger, que decidiu tornar pública a sua condição para "encorajar outras pessoas a detetar estes casos o mais cedo possível", frisou que as primeiras semanas de terapia "não são terríveis", mas que sente a sua voz a mudar."Vai ficar pior. A minha capacidade de engolir comida, falar... até tem sido agradável vir trabalhar, mas às vezes pode ser aborrecido".Doc Rivers, treinador principal dos Philadelphia 76ers, deixou palavras de incentivo a um "amigo". "Não só é um dos treinadores mais talentosos e respeitados da NBA, como um grande amigo, colega, marido e pai. A positividade, entusiasmo e vontade que o trouxeram até aqui, vão ser as mesmas que o vão ajudar a ultrapassar esta fase".