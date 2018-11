Caris LeVert sem fratura no pé e pode voltar esta época

Lesão arrepiante na NBA: Caris LeVert cai e parte o pé em campo Lesão arrepiante na NBA: Caris LeVert cai e parte o pé em campo

A partida entre Minnesota Timberwolves e Brooklyn Nets (120-113) ficou marcada pela arrepiante lesão de Caris LeVert, base de 24 anos da equipa nova-iorquina. O norte-americano caiu mal no solo após uma tentativa de desarmar um lançamento e temeu-se uma grave lesão.Os Brooklyn Nets já deram notícias sobre o boletim clínico do jogador, que apresenta esta época uma média de 18.4 pontos por época: "O Caris LeVert foi diagnosticado com uma deslocação dos subtalares no pé direito. Não será necessária cirurgia e vai começar a reabilitação com o 'staff' dos Nets", informou a equipa, que pode voltar a contar com o base ainda esta época.