Carlos Andrade sobre Neemias: «Devo pertencer aos 2% que não viu que isto podia acontecer»

Carlos Andrade, antigo internacional português, esteve na madrugada desta terça-feira em Brooklyn para assistir ao duelo entre os Nets e os Sacramento Kings, de Neemias Queta, e aproveitou o momento para tirar uma fotografia com o ex-companheiro de equipa no Benfica.Na mais recente publicação do Instagram, o também ex-jogador de FC Porto assume pertencer "aos 2% de pessoas que não viu esta possibilidade acontecer"."Uma coisa é certa, não vou mentir e dizer que sabia que este momento ia acontecer desde o primeiro momento que te vi jogar. (Devo pertencer aos 2% de pessoas que não viu esta possibilidade poder acontecer). Mas sim posso dizer que [por] ter trabalhado e convivido contigo o suficiente [que] não estou nada surpreendido por estar a posar ao teu lado nesta foto e neste palco. Obrigado, Neemias por dares continuidade ao que muito de nós começámos e tentámos. És um orgulho para mim e para quem acredita que os sonhos, sejam eles quais forem e com a dimensão que tiverem, podem tornar-se realidade", escreveu.