Carmelo Anthony termina a carreira: «É um adeus agridoce à NBA»

Carmelo Anthony colocou hoje um ponto final na carreira. Aos 38 anos, o antigo extremo despede-se como o nono melhor marcador de sempre da fase regular da NBA (28.289 pontos) mas sem o tão ansiado título de campeão que tanto procurou ao longo de 19 temporadas na melhor liga de basquetebol do Mundo."Lembro-me de quando não tinha nada - apenas uma bola num campo e o sonho de algo mais. (...) Estarei para sempre grato às pessoas e locais que me apoiaram, pois foram eles que me deram um objetivo e orgulho. Apesar deste adeus agridoce, estou entusiasmado com o que o futuro me reserva. Quando me perguntam qual é o meu legado, não é o que fiz em campo que vem à minha cabeça, nem os prémios ou elogios, pois a minha história sempre foi mais do que basquetebol", disse Carmelo nas redes sociais.Anthony representou Denver Nuggets (2003-11), New York Knicks (2011-2017), Oklahoma City Thunder (2017-18), Houston Rockets (2018/2019), Portland Trail Blazers (2019-2021) e LA Lakers (2021/2022). Foi 10 vezes All-Star, integrou 6 vezes as equipas All-NBA e faz parte da lista dos 75 melhores jogadores de sempre da competição.