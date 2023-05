Casaco que Michael Jordan usou no 'Dream Team' vai a leilão: pode render 3 milhões de euros

O casaco que Michael Jordan usou quando se encontrava ao serviço do 'Dream Team', na cerimónia do pódio dos Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona, vai ser leiloado em julho e estima-se que possa render entre 1 a 3 milhões de dólares (sensivelmente o mesmo em euros).O casaco - vermelho, branco e azul, da Reebok - que Jordan, um atleta da Nike, foi obrigado a usar está na posse de Brian McIntyre, um antigo membro do departamento de comunicação da NBA, que em 2010 passou a conselheiro do comissário David Stern. "Desfrutei dele e agora chegou o momento de fazer isto", explicou o proprietário da peça, citado pela NBA.No momento da cerimónia da entrega das medalhas Jordan apareceu com uma bandeira dos Estados Unidos bordada sobre o símbolo da Reebok - pois era, e ainda é, patrocinado pela Nike -, o que deu que falar na altura.Quando saiu do pódio, Michael Jordan tirou o casaco e atirou-o para o lado. Depois ofereceu-o a McIntyre.