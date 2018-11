Celtics acabam com invencibilidade dos Bucks

Os Boston Celtics acabaram na quinta-feira com a invencibilidade dos Milwaukee Bucks na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem em casa por 117-113 , num jogo em que os visitantes somaram más decisões na parte final.Kyrie Irving, com 28 pontos e sete assistências, foi o jogador que mais se destacou nos anfitriões, que marcaram 24 'triplos' - em 55 tentados -, um novo recorde do clube, contra apenas nove nos forasteiros, a única equipa que ainda não tinha perdido.Na equipa da casa, destaque ainda para os 18 pontos e oito assistências de Al Horford, os 18 pontos - máximo da época - de Gordon Hayward e os 17 do suplente Marcus Morris.Por seu lado, o grego Giannis Antetokounmpo liderou os Bucks, com 33 pontos e 11 ressaltos, secundado por Khris Middleton e Malcolm Brogdon, ambos com 16 pontos, e Eric Bledsoe, com 13.Os Celtics chegaram na frente ao final de cada um dos três primeiros períodos e, à entrada para o último, comandavam por 15 pontos (93-78), mas os Bucks entraram nos derradeiros 12 minutos com um parcial de 12-0 e reentraram na luta pelo triunfo.A equipa da casa ainda voltou a fugir para 10 pontos (111-101), só que os visitantes voltaram a aproximar-se e, a 12,8 segundos do fim, Bledsoe podia ter empatado o jogo a 113, o que não conseguiu porque só concretizou um de dois lances livres.Depois de dois lances livres de Irving (115-112), os Bucks tiveram duas ocasiões para empatar o jogo, mas Bledsoe, primeiro, e Antetokounmpo, depois, resolveram lançar debaixo do cesto, com o segundo a ser contrariado em falta.O grego acabou por também só acertar um de dois lances livres e, após sofrer falta, Al Horford sentenciou do outro lado, ao acertar os dois (117-113).Com este desaire, os Bucks foram igualados na liderança do Este pelos Toronto Raptors, somando ambos sete triunfos e um desaire, enquanto os Celtics são terceiros, com seis vitórias e duas derrotas.No Oeste, 'mandam' os campeões Golden State Warriors , que ganharam oito jogos e só perderam um.