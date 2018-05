Boston entrou a todo o gás na final da Conferência Este, ao vencer (108-83) ontem na receção a Cleveland e passar para a frente do playoff (1-0). Os Celtics montaram uma autêntica teia em redor de LeBron James (15 pontos, 7 ressaltos, 9 assistências e... 7 turnovers) – não converteu nenhum dos seus cinco lançamentos exteriores –, e os Cavaliers não funcionaram. A turma da casa arrasou no 1º período (38-16) e alargou a vantagem no 2º parcial (25-17), chegando ao intervalo a ganhar de forma clara (63-35).

Com Jaylen Brown (23 p) em grande estilo, bem secundado por Al Horford (20) e Marcus Morris (21 p, 10 r), a equipa com mais títulos (17) e vencedora de 21 finais de conferência foi muito mais consistente, com uma excelente defesa e eficácia na percentagem de lançamento, com 51% contra 36% (36,7 contra 15,4 nas bolas de 3 pontos).