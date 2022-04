Celtics batem Nets com buzzer beater de Tatum no jogo 1 dos playoffs

Um cesto de Jayson Tatum em cima da buzina valeu este domingo aos Boston Celtics o triunfo caseiro sobre os Brooklyn Nets por 115-114, no primeiro encontro da ronda inaugural dos playoffs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Depois de, em 'desespero', Kevin Durant falhar o último ataque dos Nets, Al Horford ganhou o ressalto com 12,2 segundos para jogar e lançou a derradeira ofensiva dos Celtics, com Jaylen Brown a servir Marcus Smart e este, com o tempo quase a esgotar, a solicitar Tatum, que marcou debaixo do cesto no último segundo.

Num jogo muito equilibrado no TD Garden, perante 19.156 espetadores, o jogo 'caiu', assim, para os Celtics, com o primeiro buzzer-beater da carreira de Tatum, que liderou os anfitriões, com 31 pontos, oito assistências e quatro ressaltos. "Gostei da forma como fomos competitivos, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Encontraram-me na última jogada e eu limitei-me a marcar debaixo do cesto", disse Tatum.

Brown, com 23 pontos, cinco ressaltos, quatro roubos de bola e três assistências, Smart, com 20 pontos, sete ressaltos e seis assistências, e Horford, com 20 pontos e 15 ressaltos, estiveram também em excelente plano nos locais.

Nos Nets, o melhor foi, claramente, o ex-Celtic Kyrie Irving, com 39 pontos, 18 dos quais no último período, seis assistências, cinco ressaltos, quatro roubos de bola e um desarme de lançamento.

Por seu lado, Durant somou 23 pontos, quatro ressaltos e três assistências, mas só acertou nove de 24 lançamentos de campo (37,5%), merecendo ainda destaque os suplentes Goran Dragic (14 pontos) e Nic Claxton (13 pontos e oito ressaltos).

O segundo encontro da série, disputada, como todas, à melhor de sete jogos, realiza-se na quarta-feira, novamente em Boston.

Antes, os Miami Heat, primeiros cabeças de série da Conferência Este, entraram da melhor forma nos 'play-offs', ao conseguirem uma clara vitória (115-91) na receção aos Atlanta Hawks.

Os anfitriões foram melhores nos primeiros três períodos (23-17, 36-23 e 27-20), entrando para o quarto com uma confortável vantagem de 26 pontos (86-60), que os forasteiros, 'carrascos' dos Cleveland Cavaliers no 'play-in', nunca colocaram em causa.

O suplente Duncan Robinson, com 27 pontos, alicerçado num 'festival' de oito 'triplos', em nove tentados, destacou-se nos Heat, juntamente com Jimmy Butler, autor de 21 pontos, seis ressaltos, quatro assistências e três roubos de bola. Nos locais, destaque ainda para os 16 pontos e cinco ressaltos de PJ Tucker, o especialista defensivo, e os 10 pontos e nove assistências de Kyle Lowry. Por seu lado, Trae Young, a grande 'estrela' dos Hawks, viveu uma jornada de grande desinspiração, ao acertar um mísero 'tiro' de campo, em 12 tentados, para um total de oito pontos, aos quais acrescentou seis ressaltos e quatro assistências.

O italiano Danilo Gallinari, com 17 pontos e cinco ressaltos, e De'Andre Hunter, com 14 pontos, foram os únicos jogadores dos Hawks que superaram a dezena de pontos.

A eliminatória entre Heat e Hawks prossegue na terça-feira, com o segundo jogo, de novo na FTX Arena, em Miami.