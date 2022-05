Celtics ganham jogo 7 aos Heat, vão à final da NBA e podem fazer história

Os Boston Celtics estão na final da NBA e vão lutar pelo título de 2022 frente aos Golden State Warriors. No jogo 7 da decisão do Este, contra os Heat, os Celtics foram a Miami impor-se por 100-96 e garantiram o 22º título de conferência.Os Heat nunca estiveram em vantagem e a meio do 4º e último período perdiam por 13. Recuperaram e relançaram o jogo, mas não evitaram a derrota. Jimmy Butler foi quem mais tentou remar contra a maré pelos Heat, com 35 pontos e 9 ressaltos. Mas viu levarem a melhor Jayson Tatum, Jaylen Brown e Marcus Smart, todos acima dos 24 pontos.Agora a equipa de Boston vai à procura de fazer história. Recordista de troféus (17), a par dos LA Lakers, pode tornar-se na mais titulada da NBA. Os Celtics não são campeões desde 2008 e a última final foi em 2013, curiosamente ambas contra os Lakers.