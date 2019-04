Celtics impõem primeira derrota aos Bucks no playoff

Os Boston Celtics impuseram este domingo a primeira derrota aos Milwaukee Buck no playoff da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao baterem no terreno dos vencedores do Este na fase regular, por 112-90.No primeiro jogo das meias-finais da conferência, a franquia mais bem-sucedida da história da prova, com 17 campeonatos, graças aos desempenhos de Kyrie Irving, com 26 pontos, e Al Horford, com 20.Nos anfitriões, apenas Giannis Antetokounmpo superou os 20 pontos, ao obter 22.Os Bucks chegaram a esta fase após eliminarem os Detroit Pistons (4-0), enquanto os Celtics afastaram os Indiana Pacers (4-0).